STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris
STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris vendredi 3 juillet 2026.
Technique explorée : tissage au carton (fabrication du métier, montage de la chaîne, points de base, jeux de textures et upcycling de matières).
Déroulé de la journée
Matin : fabrication du métier à tisser en carton et montage de la chaîne, apprentissage des armures-points de base (toile, nœuds, boucles), intégration de matières variées (laines, bandes de tissus)
Après-midi : exploration créative, jeux de textures et création de franges, tombée du métier (retrait du carton), finitions manuelles (nœuds d’arrêt et coutures invisibles).
Vous réaliserez une pièce textile parmi : une tenture murale contemporaine (wall hanging) suspendue, petite pochette texturée, dessous de plat décoratif.
Matériel fourni : cartons plume A4, fils de chaîne, laines variées (mèches, fils épais), tissus recyclés, tiges de suspension.
À apporter : vos propres chutes de tissus, rubans ou laines pour personnaliser et upcycler votre création.
Intervenante : Delphine Hayat
Nombre de places : 10 personnes
Tarif : 140 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 240 € TTC
Dates : Le 3 Juillet 2026
Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner de 13h à 14h
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.
Découvrir la technique du tissage nomade sur un simple support en carton plume et réaliser une création textile riche en volumes.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 10h00 à 18h00
payant
Tarif : 140 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00
Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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