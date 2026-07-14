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Custom ton jean ! La Maison des Autres Modes Paris

mercredi 15 juillet 2026 · La Maison des Autres Modes · Paris

Custom ton jean ! La Maison des Autres Modes Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
La Maison des Autres Modes
Adresse
44, rue Saint Sabin
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 20 à 25 euros.</p>

Cet atelier propose une initiation aux bases de la broderie et du patchwork dans le cadre de réparation visible. Tout matériel, tissu et outils seront mis à disposition. Venez faire part de créativité !

Do you have an old pair of jeans in need of repair or revival? This workshop provides instruction on basic embroidery and patchwork to customize your jeans. All supplies, fabric, and tools will be provided. Come have fun and get creative!

(ATELIER PROPOSÉ EN ANGLAIS)

Atelier animé par Ella Springer (Resurrect Repair)

Publics : collégiens, lycéens et adolescents

Vous possédez une ancienne paire de jeans qui a besoin d’être ravivée ou réparée ?
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
payant

De 20 à 25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00

La Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin  75011 Paris
https://www.billetweb.fr/customize-your-jeans-avec-ella-springer-de-resurrect-repair CONTACT@UNEAUTREMODE.FR


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