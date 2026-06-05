Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier en fleurs ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris
Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier en fleurs ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris mercredi 15 juillet 2026.
A l’occasion de nos bibliothèques en plein air, l’atelier aura lieu hors les murs : rendez-vous dans la forêt urbaine place du Colonel Fabien !
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Inspire-toi des plantes de la place du Colonel Fabien et réalise ton propre imagier avec l’autrice-illustratrice Marie-Noëlle Horvath !
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00
Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon
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