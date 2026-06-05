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Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier en fleurs ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris

Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier en fleurs ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris

Atelier créatif pour les petits : crée ton imagier en fleurs ! Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Paris mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien

Adresse : Place du Colonel Fabien

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

A l’occasion de nos bibliothèques en plein air, l’atelier aura lieu hors les murs : rendez-vous dans la forêt urbaine place du Colonel Fabien !

En savoir plus sur Marie-Noëlle Horvath et ses imagiers de fleurs

Instagram de Marie-Noëlle Horvath

Inspire-toi des plantes de la place du Colonel Fabien et réalise ton propre imagier avec l’autrice-illustratrice Marie-Noëlle Horvath !
Le mercredi 15 juillet 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T13:30:00+02:00
fin : 2026-07-15T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00

Forêt urbaine de la place du Colonel Fabien Place du Colonel Fabien  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon


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