La faune secrète du Père Lachaise Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris mardi 30 juin 2026.

Dans le cadre de sa semaine sur le thème « animaux et enfants », la Maison de l’animal présente une sélection de pages de l’album jeunesse Le Renard du Père-Lachaise, de Nicolas Gilsoul. Cet ouvrage raconte l’histoire d’un jeune garçon transformé par sa rencontre avec les animaux sauvages de Paris.

En écho à ce récit, les photographies de Benoît Gallot, conservateur du cimetière du Père-Lachaise, révèlent la présence bien réelle d’une faune discrète et variée au cœur de ce lieu emblématique.

A travers les pages d’un album jeunesse et de photographies prises par le conservateur du site, partez à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent le cimetière du Père Lachaise.

Du mardi 30 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



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