La faune secrète du Père Lachaise Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
La faune secrète du Père Lachaise Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris mardi 30 juin 2026.
Dans le cadre de sa semaine sur le thème « animaux et enfants », la Maison de l’animal présente une sélection de pages de l’album jeunesse Le Renard du Père-Lachaise, de Nicolas Gilsoul. Cet ouvrage raconte l’histoire d’un jeune garçon transformé par sa rencontre avec les animaux sauvages de Paris.
En écho à ce récit, les photographies de Benoît Gallot, conservateur du cimetière du Père-Lachaise, révèlent la présence bien réelle d’une faune discrète et variée au cœur de ce lieu emblématique.
A travers les pages d’un album jeunesse et de photographies prises par le conservateur du site, partez à la rencontre des animaux sauvages qui peuplent le cimetière du Père Lachaise.
Du mardi 30 juin 2026 au samedi 04 juillet 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
Réservation : animalenville@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T10:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T10:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T10:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T10:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal en ville – Jane Goodall et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris 16 juin 2026
- Découverte de la pratique Feldenkrais Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS 16 juin 2026
- Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris 16 juin 2026
- Job dating à l’Institut Montsouris Institut Montsouris Paris 16 juin 2026
- Visite La Promenade Plantée, un chemin de fer devenu jardin sortie métro Bel-Air, face au 15 boulevard de Picpus Paris 16 juin 2026