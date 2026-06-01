Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris
Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris mardi 30 juin 2026.
Action collective Mardi 30 juin, 14h00 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00
Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
Atelier de convivialité et de bien-être : Café Goûter culturel
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