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Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris mardi 30 juin 2026.

Lieu : Centre social Annam (Demi grande salle)

Adresse : 4 rue d'Annam, Paris, 75020

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : sur inscription

Action collective Mardi 30 juin, 14h00 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T14:00:00+02:00 – 2026-06-30T16:00:00+02:00

Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]
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