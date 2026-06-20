Datascapes Galerie Etienne De Causans Paris
Datascapes Galerie Etienne De Causans Paris mardi 30 juin 2026.
Datascapes explore la matérialisation poétique des flux numériques qui façonnent notre réalité contemporaine. L’exposition réunit des pratiques liées à l’art digital et à la photographie numérique : images retravaillées, photomontages, art vidéo, collages, modélisations et sculptures 3D. À l’ère du numérique, l’image — transformée par le code et les algorithmes — devient matière : données, pixels et flux se métamorphosent en territoires sensibles. Chaque proposition esquisse un paysage hybride, entre virtualité et présence physique, comme une archéologie de notre géologie numérique contemporaine.
ART-NOW / CLEAR SHADOW / CURRAO Estela / DANESHVAR-MALEVERGNE Negin /
DHAUSSY Cécile / DURRUFF Pol / GOUTERMAN Guy / ILULOMI Alya / JACQUELIN Éric / JIANG Ronnie / LBDEB / MARICK / PRIEUR Isabelle / SCOWCZA / SDRINGHZ Ini / TURZO / VERDIER-MONSEGUR Yannick
Découvrez le catalogue de l’exposition : https://heyzine.com/flip-book/92b47fcf41.html
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=FqwCzOmteLE
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