Datascapes Galerie Etienne De Causans Paris

Datascapes explore la matérialisation poétique des flux numériques qui façonnent notre réalité contemporaine. L’exposition réunit des pratiques liées à l’art digital et à la photographie numérique : images retravaillées, photomontages, art vidéo, collages, modélisations et sculptures 3D. À l’ère du numérique, l’image — transformée par le code et les algorithmes — devient matière : données, pixels et flux se métamorphosent en territoires sensibles. Chaque proposition esquisse un paysage hybride, entre virtualité et présence physique, comme une archéologie de notre géologie numérique contemporaine.

ART-NOW / CLEAR SHADOW / CURRAO Estela / DANESHVAR-MALEVERGNE Negin /

DHAUSSY Cécile / DURRUFF Pol / GOUTERMAN Guy / ILULOMI Alya / JACQUELIN Éric / JIANG Ronnie / LBDEB / MARICK / PRIEUR Isabelle / SCOWCZA / SDRINGHZ Ini / TURZO / VERDIER-MONSEGUR Yannick

Découvrez le catalogue de l’exposition : https://heyzine.com/flip-book/92b47fcf41.html

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=FqwCzOmteLE