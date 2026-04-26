Extraites du cycle “Membra Jesu Nostri”, les deux cantates baroques “Ad manus” et “Ad latus” de Buxtehude s’adressent avec ferveur aux mains et au côté du Christ en croix. Composé en miroir à la première cantate, “Ad manus », le magnifique “To the hands” de la jeune compositrice américaine Caroline Shaw dialogue avec son modèle ancien tout en questionnant le présent, en quête de refuge et de consolation.

Le bref “Deus in adjutorium” de Benjamin Britten semble synthétiser en quelques minutes plusieurs siècles de musique chorale anglaise, alors que le brillant “Unicornis captivatur” du norvégien Ola Gjeilo fait revivre à travers un texte du XVème et une polyphonie rendant hommage à la Renaissance italienne ; un bestiaire fantastique médiéval. Enfin, les deux pièces de l’estonien Veljo Tormis évoquent avec émotion le souvenir d’une fête d’été et l’appel nostalgique du foyer lointain.

Venez partager avec nous un moment musical porteur de belles émotions.

Musique du passé, musique d’aujourd’hui, c’est à un voyage artistique à travers la mémoire que vous invite le Chœur de chambre de l’Île-de-France, accompagné pour l’occasion par un quintette à cordes.

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h45 à 22h30

payant

Tarif entrée église 18€

Tarif réduit 15€

Chômeur/étudiant 10€

Gratuit enfants -12 ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:45:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:45:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00

Eglise Saint Antoine des Quinze-Vingts 66 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS

https://choeurdechambre-idf.org/nos-concerts/ lechoeurdechambre.iledefrance@gmail.com



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