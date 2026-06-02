La chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Parmi les multiples rythmes, venus de part et d’autre de l’Atlantique, qui s’accrochent à ses oreilles, elle préfère les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies. Elle présente aujourd’hui avec son quartet le répertoire de son premier EP « Ouverture », paru en juillet 2024, un hommage vibrant à la comédie musicale qu’elle adore depuis toujours.

Elisa Lecuyer : chant

Clément Simon : piano

Sylvain Dubrez : contrebasse

Clément Brajtman : batterie

Elisa Lécuyer, la magicienne des mélodies franco-vénézuélienne, jongle entre les rythmes de l’Atlantique pour tisser des histoires en chansons. Accompagnée de son quartet, elle dévoile les airs envoût

Le vendredi 19 juin 2026

de 21h00 à 23h30

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5807



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