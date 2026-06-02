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Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris

Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris

Elisa Lecuyer Quartet – « Ouverture » Le Melville Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Le Melville

Adresse : 28 Rue Jean Mermoz

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>10 euros.</p>

La chanteuse et compositrice franco-vénézuélienne Elisa Lécuyer s’épanouit comme conteuse de mélodies. Parmi les multiples rythmes, venus de part et d’autre de l’Atlantique, qui s’accrochent à ses oreilles, elle préfère les chansons qui racontent des histoires. La musicalité au service des paroles, Elisa est une véritable conteuse de mélodies. Elle présente aujourd’hui avec son quartet le répertoire de son premier EP « Ouverture », paru en juillet 2024, un hommage vibrant à la comédie musicale qu’elle adore depuis toujours.

Elisa Lecuyer : chant

Clément Simon : piano

Sylvain Dubrez : contrebasse

Clément Brajtman : batterie

Elisa Lécuyer, la magicienne des mélodies franco-vénézuélienne, jongle entre les rythmes de l’Atlantique pour tisser des histoires en chansons. Accompagnée de son quartet, elle dévoile les airs envoût
Le vendredi 19 juin 2026
de 21h00 à 23h30
payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5807


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