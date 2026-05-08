Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris
Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris mardi 2 juin 2026.
C’est en mode médiéval que les saveurs du Palais se déclinent pour ce before diner . 4 étapes incontournables répartis dans la Conciergerie pour les curieux ou passionnés de la cuisine du Moyen Âge : épices, plats, fromages et art du banquet sont au menu de ce début de soirée festive et de dégustative !
Participez à un circuit d’ateliers -découverte de la cuisine médiévale
Le mardi 02 juin 2026
de 18h30 à 20h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00
La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris
Métro -> 4 : Cité (Paris) (76m)
Bus -> 21384758707596 : Cité (Paris) (76m)
Vélib -> Marché aux fleurs (116.40m)
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