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Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris

Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris

Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris mardi 2 juin 2026.

Lieu : La Conciergerie

Adresse : 2 boulevard du Palais

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

C’est en mode médiéval que les saveurs du Palais se déclinent pour ce before diner . 4 étapes incontournables répartis dans la Conciergerie pour les curieux ou passionnés de la cuisine du Moyen Âge : épices, plats, fromages et art du banquet sont au menu de ce début de soirée festive et de dégustative !

Participez à un circuit d’ateliers -découverte de la cuisine médiévale
Le mardi 02 juin 2026
de 18h30 à 20h30
payant Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00

La Conciergerie 2 boulevard du Palais  75001 Paris
Métro -> 4 : Cité (Paris) (76m)
Bus -> 21384758707596 : Cité (Paris) (76m)
Vélib -> Marché aux fleurs (116.40m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris-conciergerie.fr/


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