Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris

C’est en mode médiéval que les saveurs du Palais se déclinent pour ce before diner . 4 étapes incontournables répartis dans la Conciergerie pour les curieux ou passionnés de la cuisine du Moyen Âge : épices, plats, fromages et art du banquet sont au menu de ce début de soirée festive et de dégustative !

Participez à un circuit d’ateliers -découverte de la cuisine médiévale

Le mardi 02 juin 2026

de 18h30 à 20h30

payant Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00

La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

Métro -> 4 : Cité (Paris) (76m)

Bus -> 21384758707596 : Cité (Paris) (76m)

Vélib -> Marché aux fleurs (116.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris-conciergerie.fr/



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