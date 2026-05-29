Sortie « visite du quartier » avec la maison des 1000 premiers jours 18ème Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris
Sortie « visite du quartier » avec la maison des 1000 premiers jours 18ème Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement Paris mardi 2 juin 2026.
Que faire dans mon quartier avec un tout-petit ? La Maison des 1000 premiers jours vous propose une sortie culturelle dans le quartier : bibliothèque et Jardin public pour prendre possession de votre quartier.
Muni de loupes et de contenant nous allons partir à la découverte de la nature après une pose à la bibliothèque Vaclav Havel.
N’oubliez pas vos gourdes et chapeaux pour vous protéger du soleil vous et votre bébé.
Depuis la maison des 1000 premiers jours, mardi 2 juin à 10h00 nous allons nous rendre à la bibliothèque Vaclav Havel puis découvrir le Jardin Rosa Luxembourg.
Le mardi 02 juin 2026
de 10h00 à 12h15
gratuit
Réservation conseillée par mail ou par téléphone.
Public tout-petits et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-02T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T10:00:00+02:00_2026-06-02T12:15:00+02:00
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 Paris
+33153411899 maison1000jours18@paris.fr
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