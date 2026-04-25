Paris Sportives : Marche douce quartier de Fougères avec l’association ARTAXE Square Séverine Paris
Paris Sportives : Marche douce quartier de Fougères avec l’association ARTAXE Square Séverine Paris mardi 2 juin 2026.
L’association ARTAXE propose un rendez-vous hebdomadaire pendant le mois de juin pour une marche sportive, ouverts à toutes les femmes. Cette sortie permet de maintenir une bonne condition physique, de découvrir ou redécouvrir le quartier sous un autre angle, tout en créant du lien social. Accessibles à tous les niveaux, ces marches sont encadrées dans une ambiance dynamique et bienveillante.
Jour et horaires :
Tous les mardis de 9h30 à 10h15 durant le mois de juin.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit
Des séances de marche douce hebdomadaires pour les adultes, à travers les rues du quartier de Fougères, pour allier activité physique, bien-être et convivialité.
Du mardi 02 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :
mardi
de 09h30 à 10h15
gratuit
artaxe.events@gmail.com
https://www.artaxe.net
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T12:30:00+02:00
fin : 2026-06-30T13:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T09:30:00+02:00_2026-06-02T10:15:00+02:00;2026-06-09T09:30:00+02:00_2026-06-09T10:15:00+02:00;2026-06-16T09:30:00+02:00_2026-06-16T10:15:00+02:00;2026-06-23T09:30:00+02:00_2026-06-23T10:15:00+02:00;2026-06-30T09:30:00+02:00_2026-06-30T10:15:00+02:00
Square Séverine 7, rue Le Vau 75020 Paris
https://www.artaxe.net artaxe.events@gmail.com
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