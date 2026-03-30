Levi Harvey Trio / Mark Priore Trio Théâtre de l’Alliance Française Paris

Levi Harvey Trio – Concert de sortie d’album

« Bloom », mon coeur fait « Bloom » !

À seulement 23 ans, le pianiste franco-anglais Levi Harvey se place déjà parmi les meilleurs de sa génération.

Son jeu puise dans un large spectre d’influences, allant du bebop au hard bop (Bud Powell, McCoy Tyner) jusqu’à Keith Jarrett, en passant par Sullivan Fortner, le pianiste accompagnateur de la chanteuse Cécile McLorin Salvant. Alors diplômé du CNSM de Paris en 2023, Levi remporte le 1er Prix du Concours international de piano jazz à Chorus Lausanne puis forme l’année suivante son trio, réunissant de jeunes musiciens parmi les plus actifs de la scène parisienne. Le Levi Harvey Trio incarne une nouvelle génération du jazz européen : exigeante, ouverte et affirmant une écriture résolument contemporaine.

À l’issue d’une série de concerts remarqués en France et en Suisse, le trio enregistre son premier album fin 2025, sous la direction artistique du pianiste Pierre de Bethmann. Intitulé « Bloom », cet opus entièrement composé par Levi Harvey paraîtra le 27 mars prochain. Avant une tournée dans les festivals (Jazz à la Villette, Jazz à Vienne, Jazz sous les Pommiers, …), le trio présentera ce répertoire pour la première fois sur scène à Paris lors du festival.

Venez découvrir l’univers de ce trio à l’énergie communicative, récemment sélectionné Talent Jazz Adami pour 2026.

Levi Harvey : piano / Cyril Drapé : basse / Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Mark Priore Trio « Lux Divina » – Concert avant-première de sortie d’album

Sensibilité, générosité et fougue, les maîtres mots d’un trio hors du commun

Figure phare de la jeune scène jazz française, le pianiste Mark Priore avait marqué l’année 2023 par la sortie consécutive de deux albums, en solo puis en trio, révélant au public et à la presse une grande sensibilité poétique.

Lauréat de nombreux prix internationaux, nommé dans la catégorie « Révélation » des Victoires du Jazz 2024, il avait conquis le public du festival en mai 2025 aux côtés de la chanteuse Charlotte Planchou.

Il revient cette année pour présenter en avant-première l’intégralité de son nouvel album, «Lux Divina», très attendu pour octobre 2026. Si ce projet s’inscrit en partie dans l’histoire personnelle de Mark Priore, il se déploie surtout comme une recherche artistique profondément humaniste, une ode à la résilience qui nous amène à travers toutes les étapes du deuil et nous invite à trouver un endroit humblement spirituel, de plénitude et de sens profond : Lux Divina.

Porté par un trio d’une grande complicité, les compositions de Mark Priore sont une véritable déclaration d’amour à la musique baroque, aux musiques traditionnelles européennes, et bien sûr et surtout au jazz, dans toute son essence, sa richesse et sa vitalité.

Entre fougue et poésie, « Lux Divina » résonnera pleinement dans l’écrin intime et acoustiquement remarquable du Théâtre de l’Alliance française. Une soirée unique et empreinte de toute la générosité qui caractérise si bien ce trio !

Mark Priore : piano / Juan Villarroel : contrebasse / Elie Martin-Charrière : batterie

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Pour cette soirée, deux pianistes virtuoses présenteront leurs nouvels albums.

Le lundi 18 mai 2026

de 19h00 à 22h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T22:30:00+02:00

Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail, 75006 Paris

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