Les petites gueules : Fanfare et RAP Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

La classe de fanfare du conservatoire Charles Munch dirigée par Philippe Georges, présente le travail de l’année avec Petite Gueule : Manon Guibert. Une performance qui allie rap et cuivres.

Petite Gueule en RAP et les élèves âgés de 7 à 15 ans en Fanfare à l’auditorium Charles Munch

Le lundi 18 mai 2026

de 19h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

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