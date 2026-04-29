Les petites gueules : Fanfare et RAP Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Les petites gueules : Fanfare et RAP Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS lundi 18 mai 2026.
La classe de fanfare du conservatoire Charles Munch dirigée par Philippe Georges, présente le travail de l’année avec Petite Gueule : Manon Guibert. Une performance qui allie rap et cuivres.
Petite Gueule en RAP et les élèves âgés de 7 à 15 ans en Fanfare à l’auditorium Charles Munch
Le lundi 18 mai 2026
de 19h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-18T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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