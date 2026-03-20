Orchestres à cordes et à vent Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Orchestres à cordes et à vent Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 18 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Michel PETROSSIAN, Élévation finale
Orchestre à cordes
Cyril Guignier, direction
Musiques du film « Pirates des Caraïbes »
Orchestre à vent
Davy Basquin, direction
Musiques du film « Pirates des Caraïbes » et composition de Michel PETROSSIAN
Le lundi 18 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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