Orchestres à cordes et à vent Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Michel PETROSSIAN, Élévation finale

Orchestre à cordes

Cyril Guignier, direction

Musiques du film « Pirates des Caraïbes »

Orchestre à vent

Davy Basquin, direction

Musiques du film « Pirates des Caraïbes » et composition de Michel PETROSSIAN

Le lundi 18 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T19:00:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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