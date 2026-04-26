Excursion : Découverte d’Amiens et de ses hortillonnages Gare du Nord Paris
Excursion : Découverte d’Amiens et de ses hortillonnages Gare du Nord Paris mardi 2 juin 2026.
Capitale de la Picardie, Amiens est connue pour sa cathédrale gothique remarquable, point de départ de notre visite (1 h) qui se poursuivra par un parcours pédestre à travers les quartiers anciens du Parc de l’Evêché jusqu’aux bords de la Somme (1 h) où nous déjeunerons au « Quai » avec des spécialités locales (choix préalable). L’après-midi, à bord d’une barque électrique à fond plat, nous partirons à l’assaut des jardins maraîchers flottants.
Prévoir de bonnes chaussures même si les marches seront limitées et en terrain plat. Train départ : 9 h 06, arrivée 10 h 42 ; train retour : 17 h 38, arrivée 18 h 58.
Départ Gare du Nord.
Au départ de la gare du nord, partez pour une exploration d’Amiens, de sa magnifique cathédrale aux quartiers anciens, des quais de la Somme aux hortillonages en bateau plat. Une belle journée en perspective !
Le mardi 02 juin 2026
de 08h45 à 19h00
payant
Tarif : 97€, billet de train compris (26€, à confirmer à date)
Encore possible de s’inscrire car nous avons prévu un 2ème groupe, mais le faire au plus vite car nous devons prendre un billet de train collectif et réserver les visites.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T11:45:00+02:00
fin : 2026-06-02T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T08:45:00+02:00_2026-06-02T19:00:00+02:00
Gare du Nord 18 rue de Dunkerque 75010 RDV devant le quai du train pour AmiensParis
https://www.agedordefrance.fr +33153246740 agedor@agedordefrance.com
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