Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris

Cette table ronde rendra compte de l’immense apport de l’enseignante et chercheuse Denise Bernot dans les études birmanes en France.

Denise Bernot inaugura une chaire de birman à l’Inalco en 1960, qu’elle occupa jusqu’à sa retraite en 1989. Au cours de sa carrière, elle contribua de façon décisive à la constitution et à l’accroissement du fonds birman de la BIULO, aujourd’hui conservé par la BULAC.

Principale coordinatrice et contributrice du premier dictionnaire birman-français, ses multiples séjours en Birmanie nourrirent sa connaissance très fine du terrain en de nombreux domaines (linguistique, littérature, histoire, botanique, ethnologie…). Cette interdisciplinarité et son exigence scientifique lui permirent de fédérer un collectif remarquable de chercheurs en études birmanes en France.

Les intervenants reviendront sur le parcours de Denise Bernot, ainsi que sur ses méthodes de travail. Ses archives, en partie numérisées dans le cadre d’un partenariat avec l’université d’Aix-Marseille, constituent un témoignage de premier ordre.

En écho à l’exposition « Itinéraires birmans : archives et terrains de Denise Bernot », cette rencontre a pour vocation de restituer l’ampleur de son travail, sa passion et les conditions de recherche de l’époque sur le terrain.



Bénédicte Brac de La Perrière (CNRS) et Jacques Leider (EFEO), ayant tous deux travaillé aux côtés de Denise Bernot, témoigneront de son héritage scientifique. La rencontre sera animée par Cristina Cramerotti (musée Guimet) et San San Hnin Tun (Inalco), commissaires de l’exposition.

Le mardi 02 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T20:00:00+02:00

BULAC 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

https://www.bulac.fr/sur-les-traces-de-denise-bernot-au-coeur-des-etudes-birmanes



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