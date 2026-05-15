La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS

C’est en mode médiéval que les saveurs du Palais se déclinent pour ce before diner . 4 étapes incontournables répartis dans la Conciergerie pour les curieux ou passionnés de la cuisine du Moyen Âge : épices, plats, fromages et art du banquet sont au menu de ce début de soirée festive et dégustative !

Au programme

Un circuit de 4 ateliers/ échoppes, répartis dans la Conciergerie

Les épices et les boissons

Dans la salle des Gardes, Brunehaut, l’épicière, a installé son échoppe, embaumant aussitôt l’espace de mille senteurs venues de loin. À travers son stand chaleureux et parfumé, elle invite les visiteurs à découvrir l’histoire des épices, leur valeur, leurs usages, ainsi que les boissons édulcorées et épicées qui témoignent du goût médiéval pour le luxe, le raffinement et le voyage.

Les plats

Dans les cuisines, Jacquemart relève le défi de travailler dans les pas du célèbre cuisinier Taillevent. Il présente une cuisine audacieuse, richement épicée et digne des plus grandes tables seigneuriales de la fin du Moyen Âge. Les plats sont proposés à la dégustation, et le public est invité à goûter ces préparations et à donner son avis.

Les fromages

Dans la salle des Gens d’Armes, une fromagère fait découvrir au public une sélection de fromages en s’appuyant sur les écrits du médecin italien Pantaleone de Confienza. À travers ses explications, elle retrace l’origine, l’histoire et les modes de fabrication de ces produits, avant d’en proposer la dégustation, permettant ainsi aux visiteurs d’en apprécier toute la richesse et la diversité.

Le banquet

Dans la salle des gens d’armes également, on vous explique , le Banquet médiéval. Comment se déroule un banquet au Moyen Âge ou à la Renaissance ? Comment met-on la table ? Que désignent un dressoir ou un écuyer tranchant ? Autant de questions auxquelles ce spectacle interactif répond en invitant le public à jouer pas moins de dix rôles différents. Cette mise en scène permet de comprendre les enjeux sociaux et politiques liés à la table tout en suivant pas à pas le déroulement d’un véritable banquet, et en dissipant plusieurs idées reçues sur les pratiques alimentaires médiévales.

Les ateliers sont animés par la compagnie La Muse

Préparez -vous à déguster des mises en bouches médiévales au cours d’ateliers animés par des spécialistes de l’art culinaire au Moyen Âge !

Le mardi 16 juin 2026

de 18h00 à 21h00

Le mardi 02 juin 2026

de 18h30 à 21h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T18:30:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00;2026-06-16T18:00:00+02:00_2026-06-16T21:00:00+02:00

La Conciergerie de Paris 2 boulevard du Palais 75001 PARIS



Afficher la carte du lieu La Conciergerie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

