Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mardi 2 juin 2026.
Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer sur le grand piano de concert de la médiathèque Marguerite Yourcenar un morceau en lien avec l’univers du spectacle vivant.
Vous n’osez pas jouer ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres, et de passer un moment convivial en musique.
Cette édition spéciale est en lien avec l’exposition Que le spectacle commence !, visible du 5 mai 2026 au 28 juin 2026, au rez-de-jardin de la Médiathèque Marguerite Yourcenar.
Mardi 2 juin à 19h
Auditorium (niveau -1)
Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr
Entrée libre pour les spectatrices et les spectateurs
En lien avec ce événement :
L’exposition Que le spectacle commence ! du 5 mai au 28 juin
Une séance de lecture à voix haute : Samedi Lectures le samedi 9 mai à 10h30
Une projection d’extraits de films : Cin’extraits le samedi 13 juin à 15h
Pour cette édition spéciale, nous invitons pianistes débutants ou confirmés à venir jouer en public un morceau festif et joyeux, lié à l’univers du spectacle : musique de film, de scène, cabaret, cirque…
Le mardi 02 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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