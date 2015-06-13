Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Pianiste débutant ou confirmé, venez jouer sur le grand piano de concert de la médiathèque Marguerite Yourcenar un morceau en lien avec l’univers du spectacle vivant.

Vous n’osez pas jouer ? Venez pour le plaisir d’écouter les autres, et de passer un moment convivial en musique.

Cette édition spéciale est en lien avec l’exposition Que le spectacle commence !, visible du 5 mai 2026 au 28 juin 2026, au rez-de-jardin de la Médiathèque Marguerite Yourcenar.

Mardi 2 juin à 19h

Auditorium (niveau -1)

Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr

Entrée libre pour les spectatrices et les spectateurs

En lien avec ce événement : L’exposition Que le spectacle commence ! du 5 mai au 28 juin Une séance de lecture à voix haute : Samedi Lectures le samedi 9 mai à 10h30 Une projection d’extraits de films : Cin’extraits le samedi 13 juin à 15h

Pour cette édition spéciale, nous invitons pianistes débutants ou confirmés à venir jouer en public un morceau festif et joyeux, lié à l’univers du spectacle : musique de film, de scène, cabaret, cirque…

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription pour les pianistes en écrivant à mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr / Entrée libre pour les spectateurs

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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