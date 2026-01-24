Weatherday en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Weatherday en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/Xd96c0154b9b

POUR LES FANS DE Xiu Xiu, Car Seat Headrest & Teen Suicide

WEATHERDAY

(Noise pop – Suède)

« Un jour, j’ai réalisé que l’album allait parler de frelons », explique Sputnik, auteur-compositeur mononyme à l’origine du projet noise-pop Weatherday. « Ça m’a tout simplement semblé évident. »

Hornet Disaster, le successeur de Come In (2019), premier album de Weatherday, et héritier spirituel de Weatherglow sorti en 2022, est son œuvre la plus ambitieuse à ce jour.

Le single principal « Angel », accompagné de « Heartbeats », illustre cette évolution à travers un hymne emo vif et rebondissant, tandis que son pendant s’inspire de l’influence de longue date The Knife dans une curiosité sensuelle et downtempo qui pousse l’univers sonore de Weatherday dans une direction inattendue.

Le mouvement, la couleur et la forme des frelons sont minutieusement tissés tout au long des 19 titres de l’album. Les mélodies frénétiques et les virages imprévisibles laissent place à diverses explorations comme l’usage du Suédois, l’utilisation d’une flûte de la Renaissance, ou encore l’expérimentation folktronica.

C’est un disque foisonnant, où des morceaux disparates se disputent l’espace comme des guêpes dans un essaim. Il peut inspirer à la fois prudence et chaos, mais on y trouve aussi de l’émerveillement, un sens, et une certaine familiarité. Weatherday prolonge le maximalisme noueux et déchaîné de Come In en redoublant d’intensité avec l’approche sans compromis et exhaustive de Hornet Disaster.

ÉCOUTER

https://weatherornot.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@weatherday_PC

AIMER

https://www.instagram.com/weatherday_pc/

———————————

Lundi 18 Mai 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 19,06€ / 22€ sur place

Ouverture des ventes le 23 Janvier à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

La noise emo pop de Weatherday revient à Paris pour fêter son nouvel album « Hornet Disaster » ! Pour les fans de Xiu Xiu, Car Seat Headrest & Teen Suicide

Le lundi 18 mai 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 19.06 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T20:00:00+02:00_2026-05-18T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/jn8hMqWLc https://fb.me/e/jn8hMqWLc



Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire

