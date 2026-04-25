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Sophie Scholl – Les derniers jours Maison Heinrich Heine Paris

Sophie Scholl – Les derniers jours Maison Heinrich Heine Paris

Sophie Scholl – Les derniers jours Maison Heinrich Heine Paris lundi 18 mai 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée</p>

Drame historique, Allemagne, 2005, 116 min, vostfr
réalisé par Marc Rothemund
avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held

Munich, 1943. Tandis qu’Hitler mène une guerre dévastatrice à travers
l’Europe, un groupe d’étudiant.es fonde un mouvement de résistance, la
Rose blanche, appelant à la chute du IIIe Reich. Pacifiste, ses membres
diffusent des tracts antinazis et couvrent les murs de la ville de
slogans. Le 18 février, Hans Scholl et sa sœur Sophie – qui font partie
du noyau dur du mouvement – sont arrêté.es par la Gestapo. Dans les
jours qui suivent, Sophie Scholl est interrogée par l’agent de la
Gestapo Robert Mohr. Un véritable duel psychologique s’engage.

Drame historique sur Sophie Scholl — une jeune femme en résistance contre le nazisme
Allemagne, 2005, 116 min, vostfr
réalisé par Marc Rothemund
avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held
Le lundi 18 mai 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T20:00:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/sophie-scholl-die-letzten-tage-sophie-scholl-les-derniers-jours/ https://www.facebook.com/events/938953962021056 https://www.facebook.com/events/938953962021056


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