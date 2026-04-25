Drame historique, Allemagne, 2005, 116 min, vostfr

réalisé par Marc Rothemund

avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held

Munich, 1943. Tandis qu’Hitler mène une guerre dévastatrice à travers

l’Europe, un groupe d’étudiant.es fonde un mouvement de résistance, la

Rose blanche, appelant à la chute du IIIe Reich. Pacifiste, ses membres

diffusent des tracts antinazis et couvrent les murs de la ville de

slogans. Le 18 février, Hans Scholl et sa sœur Sophie – qui font partie

du noyau dur du mouvement – sont arrêté.es par la Gestapo. Dans les

jours qui suivent, Sophie Scholl est interrogée par l’agent de la

Gestapo Robert Mohr. Un véritable duel psychologique s’engage.

Drame historique sur Sophie Scholl — une jeune femme en résistance contre le nazisme

Allemagne, 2005, 116 min, vostfr

réalisé par Marc Rothemund

avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held

Le lundi 18 mai 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T20:00:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/sophie-scholl-die-letzten-tage-sophie-scholl-les-derniers-jours/ https://www.facebook.com/events/938953962021056 https://www.facebook.com/events/938953962021056



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