Sophie Scholl – Les derniers jours Maison Heinrich Heine Paris
Sophie Scholl – Les derniers jours Maison Heinrich Heine Paris lundi 18 mai 2026.
Drame historique, Allemagne, 2005, 116 min, vostfr
réalisé par Marc Rothemund
avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held
Munich, 1943. Tandis qu’Hitler mène une guerre dévastatrice à travers
l’Europe, un groupe d’étudiant.es fonde un mouvement de résistance, la
Rose blanche, appelant à la chute du IIIe Reich. Pacifiste, ses membres
diffusent des tracts antinazis et couvrent les murs de la ville de
slogans. Le 18 février, Hans Scholl et sa sœur Sophie – qui font partie
du noyau dur du mouvement – sont arrêté.es par la Gestapo. Dans les
jours qui suivent, Sophie Scholl est interrogée par l’agent de la
Gestapo Robert Mohr. Un véritable duel psychologique s’engage.
Drame historique sur Sophie Scholl — une jeune femme en résistance contre le nazisme
Allemagne, 2005, 116 min, vostfr
réalisé par Marc Rothemund
avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs et Alexander Held
Le lundi 18 mai 2026
de 20h00 à 20h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-18T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T20:00:00+02:00_2026-05-18T20:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/sophie-scholl-die-letzten-tage-sophie-scholl-les-derniers-jours/ https://www.facebook.com/events/938953962021056 https://www.facebook.com/events/938953962021056
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