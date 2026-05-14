Ritual Riots L’atelier du plateau Paris

C’est dans cet esprit novateur que naît Ritual Riots est rencontre entre les rites réunionnais et le vaudou haïtien empreinte d’héritage et de transcendance. Conçu comme une aventure collective sans hiérarchie, percussions, voix, cordes et pulsations s’entrelacent pour créer une énergie organique et incantatoire, fidèle à l’esprit des musiques de transe créoles.

avec : Stéphane Hoareau, guitare, choeurs, direction, David Doris, percussions, choeurs, Claude Saturne, percussions, choeurs, Théo Girard, contrebasse, choeurs, David Aknin, batterie, choeurs.

Guitariste réunionnais reconnu pour son rôle dans l’émergence des nouvelles musiques du monde, Stéphane Hoareau s’affirme comme une voix singulière et visionnaire qui fait résonner le maloya réunionnais.

Le vendredi 19 juin 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/ritual-riots/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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