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Action collective, Parc de Reuilly, Paris

Action collective, Parc de Reuilly, Paris

Action collective, Parc de Reuilly, Paris mardi 30 juin 2026.

Lieu : Parc de Reuilly

Adresse : 15 rue Albinoni, 75012 Paris

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Action collective Mardi 30 juin, 12h00 Parc de Reuilly Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00

Parc de Reuilly 15 rue Albinoni, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]
Pique-nique convivial

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