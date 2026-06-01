Action collective, Parc de Reuilly, Paris
Action collective, Parc de Reuilly, Paris mardi 30 juin 2026.
Action collective Mardi 30 juin, 12h00 Parc de Reuilly Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00
Parc de Reuilly 15 rue Albinoni, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]
Pique-nique convivial
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