Action collective, Parc de Reuilly, Paris

Action collective Mardi 30 juin, 12h00 Parc de Reuilly Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T14:00:00+02:00

Parc de Reuilly 15 rue Albinoni, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lespetitsbonheurs.org/ »}]

Pique-nique convivial