Antoine Dessane & The Jive Messengers, JASS CLUB, Paris

Antoine Dessane & The Jive Messengers Jeudi 16 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T21:30:00+02:00 – 2026-07-16T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Le Jive, c’est l’art d’écrire ou d’improviser des paroles sur des thèmes de jazz, une pratique popularisée dans les années 50 par Lambert, Hendricks & Ross, Bob Dorough ou King Pleasure. Contrairement au scat, le Jive se démarque par l’usage de vrais mots, comme le fameux « Cat-ologue » ou « Hepster’dictionnary » de Cab Calloway. C’est cet art que le chanteur et poète Antoine Dessane a décidé de faire revivre avec les Jive Messengers. Le groupe puise dans la tradition des années 50 et 60, guitare amplifiée, orgue Hammond, swing, soul et blues dans l’esprit de Jimmy Smith, Booker T. & the M.G.’s ou The Doors. Le répertoire de ce soir : Wes Montgomery, Grant Green et d’autres, revisités en Jive pour une soirée placée sous le signe de la découverte. « Come and Jive with us ! » **Antoine Dessane** / voix **Fedia Amice** / guitare **Laurent Marode** / orgue Hammond **Stéphane Chandelier** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/534-Antoine-Dessane-The-Jive-Messengers?session=534 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/535-Antoine-Dessane-The-Jive-Messengers?session=535 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Le Jive, c’est l’art d’écrire ou d’improviser des paroles sur des thèmes de jazz, une pratique popularisée dans les années 50 par Lambert, Hendricks & Ross, Bob Dorough ou King Pleasu … Jazz Rock