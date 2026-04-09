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Festival solo théâtre étudiant Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes Paris

Festival solo théâtre étudiant Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes Paris

Festival solo théâtre étudiant Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Amphithéâtre 117 - Campus Malesherbes

Adresse : 108 boulevard Malesherbes

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Gratuit • 5€</p>

Seul(e) en scène et avec sa voix comme unique alliée, un(e) étudiant(e)-interprète fait entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décor, ni accessoire — pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe. Au programme : Beaumarchais, Fitzgerald, Ford, Ibsen, Marivaux, Molière, Rostand, Pirandello, Vitrac, Wilde et Zuckmayer !

Organisé par Les Livreurs et La Sorbonne Sonore, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Les étudiantes et les étudiants de l’atelier Solo Théâtre présentent leur travail de l’année 2025-2026.
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :
gratuit sous condition

Gratuit • 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00
Date(s) :

Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes  75017 Paris


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