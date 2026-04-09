Festival solo théâtre étudiant Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes Paris

Seul(e) en scène et avec sa voix comme unique alliée, un(e) étudiant(e)-interprète fait entendre une pièce de théâtre en une heure. Ni décor, ni accessoire — pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe. Au programme : Beaumarchais, Fitzgerald, Ford, Ibsen, Marivaux, Molière, Rostand, Pirandello, Vitrac, Wilde et Zuckmayer !

Organisé par Les Livreurs et La Sorbonne Sonore, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Les étudiantes et les étudiants de l’atelier Solo Théâtre présentent leur travail de l’année 2025-2026.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

gratuit sous condition

Gratuit • 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Amphithéâtre 117 – Campus Malesherbes et trouvez le meilleur itinéraire

