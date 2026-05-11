DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Hippodrome Paris-Vincennes Paris
DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Hippodrome Paris-Vincennes Paris jeudi 28 mai 2026.
Paris
DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes
Hippodrome Paris-Vincennes 2 route de la ferme Paris Paris
Tarif : 26.9 – 26.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-30
Retrouvez le DroneArt Show Vivaldi 4 Saisons, la musique qui illumine la nuit les 28 et 30 mai 2026 à l’Hippodrome de Paris-Vincennes !
.
Hippodrome Paris-Vincennes 2 route de la ferme Paris 75012 Paris Île-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The DroneArt Show: Vivaldi 4 Seasons, music that lights up the night on May 28 and 30, 2026 at the Hippodrome de Paris-Vincennes!
L’événement DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Paris a été mis à jour le 2026-05-06 par Etablissement Public territorial Paris Est Marne et Bois
À voir aussi à Paris (Paris)
- Le printemps des amphibiens Maison Paris Nature Paris 11 mai 2026
- Balade végétale dans le quartier du Bon Marché à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier paris 11 mai 2026
- Clélia Zernik présente « Ozu et son double », Librairie Compagnie, PARIS 11 mai 2026
- Ensemble 2E2M – JA!M CRR de Paris – Auditorium Marcel Landowski Paris 11 mai 2026
- Concert hommage à Marie-Claire Alain Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 11 mai 2026