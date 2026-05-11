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DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Hippodrome Paris-Vincennes Paris

DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Hippodrome Paris-Vincennes Paris jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Hippodrome Paris-Vincennes

Adresse : 2 route de la ferme

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 26.9 26.9

Paris

DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes

Hippodrome Paris-Vincennes 2 route de la ferme Paris Paris

Tarif : 26.9 – 26.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-28 2026-05-30

Retrouvez le DroneArt Show Vivaldi 4 Saisons, la musique qui illumine la nuit les 28 et 30 mai 2026 à l’Hippodrome de Paris-Vincennes !
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Hippodrome Paris-Vincennes 2 route de la ferme Paris 75012 Paris Île-de-France  

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English :

The DroneArt Show: Vivaldi 4 Seasons, music that lights up the night on May 28 and 30, 2026 at the Hippodrome de Paris-Vincennes!

L’événement DroneArt Show 2026 à l’Hippodrome Paris-Vincennes Paris a été mis à jour le 2026-05-06 par Etablissement Public territorial Paris Est Marne et Bois

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