Village des Assos par La Friche Voie Engagée – Jardin21 Jardin21 Paris

Le Village des Assos est un événement gratuit et ouvert à tous·tes, imaginé pour mettre en lumière les associations qui agissent au quotidien et restent trop souvent invisibles malgré l’impact concret de leurs actions.

Pensé comme un véritable espace de vie et de rencontres, cet événement rassemble 16 associations engagées autour de 7 thèmes – culture, art, éducation, sport, santé, médias et engagement citoyen – pour une après-midi d’échanges, de coopération et d’inspiration.

Au programme :

– Stands des associations ouverts au public

– Ateliers créatifs animés par La Friche Créative

– Talk inspirant avec Ghett’uP & Voie Engagée

– Animations et rencontres tout au long de l’après-midi

@voie.engagee & @lafriche.creative

✿ dimanche 31 mai de 13h à 20h30

✿ Ouverture du Jardin21 : 12h – 00h

ENTRÉE LIBRE

La première édition du village des assos au Jardin21 ༯

Le dimanche 31 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T19:00:00+02:00_2026-05-31T20:30:00+02:00

Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

https://www.jardin21.fr/events/village-des-assos-par-la-friche-voie-engagee



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