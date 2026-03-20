Sunday Tribute – Supertramp SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute »

Supertramp a transformé le rock progressif des années 70 en une fusion de sophistication musicale et de mélodies accrocheuses. Avec des albums comme « Crime of the Century » et « Breakfast in America », le groupe a su marier l’intellectuel et le populaire, des arrangements complexes à des refrains radio-friendly

Leurs compositions, tantôt introspectives, tantôt satiriques, capturent des thèmes aussi divers que la quête de sens dans un monde moderne et l’aliénation sociale, tout en gardant une touche de légèreté et d’optimisme

Pour ce Monday Tribute, on vous donne rdv au Supersonic le lundi 31 mai ! Plusieurs groupes locaux joueront les meilleurs titres de Supertramp

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Dimanche 31 Mai 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

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SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Les dimanches du Supersonic.

Le dimanche 31 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T19:00:00+02:00_2026-05-31T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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