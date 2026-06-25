Collectif Défeül Mairie du 11e arrondissement PARIS
Collectif Défeül Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 16 juillet 2026.
Le collectif Défeül revient avec un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la musique, de la créativité et de la découverte !
Fidèle à sa mission de mettre en lumière les artistes émergents et indépendants, Défeül réunit le temps d’une soirée des créateurs.ices aux univers riches et complémentaires, pour offrir un vrai moment d’échange entre artistes et public.
Un pop up exposant les créations mode des artistes sera également présent sur le lieu
Curieux, amateurs de musique ou passionnés de création : laissez-vous surprendre par les univers d’artistes émergents réunis le temps d’une soirée riche en découvertes et en échanges.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00
Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS
+33155283590
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