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Collectif Défeül Mairie du 11e arrondissement PARIS

Collectif Défeül Mairie du 11e arrondissement PARIS

Collectif Défeül Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles.</p>

Le collectif Défeül revient avec un nouveau rendez-vous placé sous le signe de la musique, de la créativité et de la découverte !

Fidèle à sa mission de mettre en lumière les artistes émergents et indépendants, Défeül réunit le temps d’une soirée des créateurs.ices aux univers riches et complémentaires, pour offrir un vrai moment d’échange entre artistes et public.

Un pop up exposant les créations mode des artistes sera également présent sur le lieu

Curieux, amateurs de musique ou passionnés de création : laissez-vous surprendre par les univers d’artistes émergents réunis le temps d’une soirée riche en découvertes et en échanges.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
+33155283590


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