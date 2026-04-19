Ne dormez pas chez vous cette nuit Mémorial de la Shoah Paris

Texte et mise en scène de Luc Tartar, série théâtrale en cours d’écriture.

Ne dormez pas chez vous cette nuit est une série théâtrale sur la rafle du Vel d’Hiv (16 et 17 juillet 1942), en cours d’écriture par Luc Tartar. Cinq épisodes pour évoquer les préparatifs de la rafle, les arrestations des familles juives par la police française, les détentions au Vel d’Hiv, au camp de Drancy puis dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, et enfin la déportation vers Auschwitz.

Lecture d’extraits des deux premiers épisodes par l’auteur Luc Tartar, accompagné par Laura Meilland au violoncelle.

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Dans le cadre de la 84e commémoration de la rafle du Vel d’Hiv. Lecture théâtralisée

Le jeudi 16 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 3€ à 5€

Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)

Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/ne-dormez-pas-chez-vous-cette-nuit +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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