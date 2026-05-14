Chantier participatif à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS
Chantier participatif à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS vendredi 17 juillet 2026.
Cet été nous vous proposons de venir découvrir les pratiques agroécologiques en maraichage lors de chantiers participatifs.
Quels sont les gestes pour l’entretien du potager en cette saison? Quelles sont les gestes pour la préservation de l’eau ?
IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur
Inscription obligatoire. Formulaires à venir
Vendredi 17 juillet de 10h à 12h
Vendredi 14 août de 10h à 12h
Participez à un chantier de maraichage à la Ferme de Paris (12e) et apprenez les bons gestes de l’entretien d’un potager.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 10h00 à 12h00
Le vendredi 14 août 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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