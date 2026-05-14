Chantier participatif à la Ferme de Paris La Ferme de Paris PARIS

Cet été nous vous proposons de venir découvrir les pratiques agroécologiques en maraichage lors de chantiers participatifs.

Quels sont les gestes pour l’entretien du potager en cette saison? Quelles sont les gestes pour la préservation de l’eau ?

IMPORTANT : Nous vous conseillons vivement de venir équipé.e.s de vêtements et de chaussures adaptés aux activités en extérieur

Inscription obligatoire. Formulaires à venir

Vendredi 17 juillet de 10h à 12h

Vendredi 14 août de 10h à 12h

Participez à un chantier de maraichage à la Ferme de Paris (12e) et apprenez les bons gestes de l’entretien d’un potager.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 14 août 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-14T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T12:00:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

