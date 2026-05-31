Dessin & poésie au jardin, Le potager du clos Feuquières, Paris

Dessin & poésie au jardin 29 juin – 30 août Le potager du clos Feuquières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T08:00:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T08:00:00+02:00 – 2026-08-30T21:00:00+02:00

Venez dessiner et écrire au jardin, inspiration garantie pour les petits et les grands

Le potager du clos Feuquières 32 Rue du clos Feuquieres 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Jardin partagé Libre

Jardin ouvert aux peintres et aux poètes d’un jour dessin poésie