Dessin & poésie au jardin, Le potager du clos Feuquières, Paris
Dessin & poésie au jardin, Le potager du clos Feuquières, Paris lundi 29 juin 2026.
Dessin & poésie au jardin 29 juin – 30 août Le potager du clos Feuquières
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-29T08:00:00+02:00 – 2026-06-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T08:00:00+02:00 – 2026-08-30T21:00:00+02:00
Venez dessiner et écrire au jardin, inspiration garantie pour les petits et les grands
Le potager du clos Feuquières 32 Rue du clos Feuquieres 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Jardin partagé Libre
Jardin ouvert aux peintres et aux poètes d’un jour dessin poésie
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