L’art d’avoir toujours raison, au théâtre Tristan Bernard Théâtre Tristan Bernard Paris
jeudi 20 août 2026 · Théâtre Tristan Bernard · Paris
Informations pratiques
Deux scientifiques issus du Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales (la GIRAFE) prétendent avoir trouvé une méthode, qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quelle élection.
S’encombrant assez peu d’éthique, ils transmettent à un parterre de futurs candidats (le public) tous les outils nécessaires pour réussir une campagne.
En prenant exemple sur les grandes personnalités politiques de notre époque, ils répondent aux questions que tout candidat doit se poser s’il espère l’emporter :
Comment avoir un bon programme ?
Comment faire disparaître le conflit ?
Comment réussir sa communication ?
Comment parler quand on n’a rien à dire ?
Et enfin, la plus importante et la plus difficile de toutes : Comment – même quand on a tort – avoir toujours raison ?
Equipe artistique
De : Logan de Carvalho et Sébastien Valignat
Mise en scène : Sébastien Valignat
Direction d’acteurs : Guillaume Motte
Avec : Maïa Le Fourn et David Guez ou Aurore Paris et Thibaut Perrenoud
Imaginez que l’on vous communique le secret pour gagner toute élection ? : voilà le pitch de départ de cette pièce de théâtre.
Du jeudi 20 août 2026 au samedi 14 novembre 2026 :
payant
- 1ère catégorie : 38€
- 2ème catégorie : 30€
- Étudiants ou Moins de 26 ans : 11€
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-11-15T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre Tristan Bernard 64 rue du Rocher 75008 Paris
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