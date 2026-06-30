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Visite du parc de Choisy au square de la Raffinerie Say Parc de Choisy PARIS

mercredi 19 août 2026 · Parc de Choisy · PARIS

Visite du parc de Choisy au square de la Raffinerie Say Parc de Choisy PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Parc de Choisy
Adresse
128, avenue de Choisy
Ville
75013 PARIS
Département
Paris

19 Août 2026 10H00 Du
parc de Choisy au square de la Raffinerie Say

Les années 1930 furent une période féconde dans le renouveau de l’art des
jardins. La visite du square de Choisy, créé en 1937, illustre cet esprit. Son
tracé classique nous conduit à travers des espaces ouverts et des lieux à la végétation
foisonnante. Le square de la Raffinerie Say, créé quant à lui en 1976, en
partie sur dalle et situé au cœur d’un ensemble d’immeubles, relève le défi
d’accueillir des plantes aux notes méditerranéennes : pins maritimes, oliviers
de Bohême, cannes de Provence, lavandes…
Rendez-vous : entrée du parc de Choisy avenue de Choisy

Découverte du patrimoine vert des années 1930 et 1970
Le mercredi 19 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
visitesnature@paris.fr


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