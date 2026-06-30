Visite du parc de Choisy au square de la Raffinerie Say Parc de Choisy PARIS

Informations pratiques

19 Août 2026 10H00 Du

parc de Choisy au square de la Raffinerie Say

Les années 1930 furent une période féconde dans le renouveau de l’art des

jardins. La visite du square de Choisy, créé en 1937, illustre cet esprit. Son

tracé classique nous conduit à travers des espaces ouverts et des lieux à la végétation

foisonnante. Le square de la Raffinerie Say, créé quant à lui en 1976, en

partie sur dalle et situé au cœur d’un ensemble d’immeubles, relève le défi

d’accueillir des plantes aux notes méditerranéennes : pins maritimes, oliviers

de Bohême, cannes de Provence, lavandes…

Rendez-vous : entrée du parc de Choisy avenue de Choisy

Découverte du patrimoine vert des années 1930 et 1970

Le mercredi 19 août 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

visitesnature@paris.fr



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