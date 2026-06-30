Visite du parc de Choisy au square de la Raffinerie Say Parc de Choisy PARIS
mercredi 19 août 2026 · Parc de Choisy · PARIS
Informations pratiques
19 Août 2026 10H00 Du
parc de Choisy au square de la Raffinerie Say
Les années 1930 furent une période féconde dans le renouveau de l’art des
jardins. La visite du square de Choisy, créé en 1937, illustre cet esprit. Son
tracé classique nous conduit à travers des espaces ouverts et des lieux à la végétation
foisonnante. Le square de la Raffinerie Say, créé quant à lui en 1976, en
partie sur dalle et situé au cœur d’un ensemble d’immeubles, relève le défi
d’accueillir des plantes aux notes méditerranéennes : pins maritimes, oliviers
de Bohême, cannes de Provence, lavandes…
Rendez-vous : entrée du parc de Choisy avenue de Choisy
Découverte du patrimoine vert des années 1930 et 1970
Le mercredi 19 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
visitesnature@paris.fr
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