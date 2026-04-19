Ils s’appelaient Annette, Joseph, Dora : Histoire(s) des Juifs dans le 18e arrondissement Mémorial de la Shoah Paris
Ils s’appelaient Annette, Joseph, Dora : Histoire(s) des Juifs dans le 18e arrondissement Mémorial de la Shoah Paris mercredi 5 août 2026.
De l’école de la rue Ferdinand Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par le jardin Léon Serpolet et le boulevard Ornano, ce parcours invite à la découverte de l’histoire méconnue des Juifs du nord de Paris.
Durée : 2h
Lieu de rendez-vous: indiqué une semaine avant le parcours par mail ou téléphone.
Le 18e arrondissement a su conserver son ancrage populaire, s’enrichissant d’une mosaïque de cultures depuis plus d’un siècle. Terre d’accueil, elle l’a été pour les immigrés juifs de toute l’Europe. Nombreux sont ceux qui ont cheminé, dès l’enfance, dans ses rues sans jamais les oublier. Ce parcours propose de retracer l’itinéraire de trois figures du quartier : Joseph Joffo, enfant caché, inoubliable auteur d’Un sac de billes, l’héroïne du livre de Patrick Modiano, Dora Bruder, déportée sans retour, et Annette Landauer, rescapée, arrêtée pendant la rafle du Vel d’Hiv.
Le mercredi 05 août 2026
de 15h00 à 18h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parours-ils-sappelaient-annette-joseph-dora +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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