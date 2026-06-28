Coco Elise • Ludo SUPERSONIC Paris

COCO ELISE (22h00)

(Indie pop jazz folk – Paris, FR)

Coco Elise est le projet indie transcendant les genres de Josh Ellis, producteur et auteur-compositeur originaire d’Australie-Occidentale, qui crée un son à la fois unique et familier. Mêlant des textures indie folk, la chaleur du soft rock et une sensibilité pop décalée, Coco Elise compose des chansons qui vous réchauffent le cœur grâce à leur personnalité et à une écriture à la fois intime et imprévisible.

Ce qui commence par un style de production unique et intrigant se transforme en un spectacle captivant sur scène. Dynamique et riche en sonorités, avec des synthés, des cuivres et des rythmes incessants, la performance est à la fois ludique et précise. Le public ne se contente pas de regarder : il est littéralement happé par le spectacle.

Coco Elise a gagné le soutien de figures de proue de la scène musicale, notamment en tant qu’artiste mise à l’honneur par Triple J Uncovered, ainsi que par Rolling Stone Australia, VICE Australia, EARMILK et Line of Best Fit, sans oublier une présence régulière dans les playlists éditoriales de Spotify AU/NZ et d’Apple Music. Le projet figure également parmi les artistes les plus diffusés sur RTRFM, bénéficie d’une diffusion régulière sur Triple J et a remporté le prix de la chanson de l’année aux WAM Awards pour son single de 2025 « Colour the Stencil ».

À la suite d’une tournée nationale en 2025, Coco Elise a partagé la scène avec des artistes tels que Maribou State (Royaume-Uni), Donny Bennet, Sycco, Playlunch, Sex on Toast et Jazz Emu (Royaume-Uni), se forgeant progressivement une réputation grâce à ses performances live captivantes et atypiques.

Les 3 influences : Strong Boi, Kurt Vile & Parcels

https://samply.app/p/kuYFDT1egnA4kRECbe6s…

https://www.youtube.com/channel/UCzGKb2eyvtKusMc3PBNqU8A

LUDO (21H00)

(infos à venir)

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mercredi 5 Août 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Men I Trust, Boy Pablo & Vacations

Le mercredi 05 août 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-05T19:00:00+02:00_2026-08-05T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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