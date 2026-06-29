Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS vendredi 31 juillet 2026.

Séance d’une heure d’Activité Physique Adaptée debout et sur chaise

Maintien de l’autonomie et prévention des chutes

Le vendredi 14 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 07 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 31 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Senior, même à mobilité réduite, bienvenu !

Public adultes. A partir de 60 ans. Jusqu’à 105 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-07T17:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-14T17:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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