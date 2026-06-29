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Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS

Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS

Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Centre Sportif Jules Noël
Adresse
3 avenue Maurice d'Ocagne
Ville
75014 PARIS
Département
Paris
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Tarif
<p>Senior, même à mobilité réduite, bienvenu !</p>

Séance d’une heure d’Activité Physique Adaptée debout et sur chaise

Maintien de l’autonomie et prévention des chutes
Le vendredi 14 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 07 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 31 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit

Senior, même à mobilité réduite, bienvenu !

Public adultes. A partir de 60 ans. Jusqu’à 105 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-07T17:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-14T17:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne  75014 PARIS


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