Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS
Activités Physiques Adaptées pour les Seniors Centre Sportif Jules Noël PARIS vendredi 31 juillet 2026.
Séance d’une heure d’Activité Physique Adaptée debout et sur chaise
Maintien de l’autonomie et prévention des chutes
Le vendredi 14 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 07 août 2026
de 17h00 à 18h00
Le vendredi 31 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Senior, même à mobilité réduite, bienvenu !
Public adultes. A partir de 60 ans. Jusqu’à 105 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-07T17:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-14T17:00:00+02:00_2026-08-14T18:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
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