Sweet Unrest • Garnement SUPERSONIC Paris

SWEET UNREST (22h30)

(Grit pop – Londres, UK)

Dylan Gers est un artiste de rock alternatif né à Teesside et basé à Londres. Avec sa guitare « Jasmine », il mêle l’influence folk mélancolique de Nick Drake à la puissance brute et intense de Black Sabbath, alliant le rock alternatif moderne à une écriture mélodique axée sur la guitare. Sa musique oscille entre une atmosphère intimiste et une énergie explosive sur scène, puisant son inspiration dans le post-rock, le rock psychédélique et les influences classiques du rock alternatif.

Les 3 influences : The Smashing Pumpkins, Supergrass, Arctic Monkeys

https://open.spotify.com/artist/1cv2ld7fOvnQ3Wrbgk4Uip…

GARNEMENT (21h30)

(Rock français – Paris, FR)

Originaire d’une cité populaire de Cannes, Garnement apprend la musique en autodidacte et y puise l’énergie pour raconter sa vie singulière. Queer, transclasse et petit-fils de Harkis, il mêle thèmes sombres, musique légère et autodérision. Auteur, bassiste et guitariste, il conjugue rigueur musicale, influences new wave et mélodies entêtantes pour créer un univers unique dans la chanson française.

Les 3 influences : Les smiths, la femme et les rita mistouko

https://garnementmusique.bandcamp.com/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 31 Juillet 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… The Kooks, The Libertines & Franz Ferdinand.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T22:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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