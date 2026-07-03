Where Is My Mind? / Nuit Rock 90’s SUPERSONIC Paris
vendredi 31 juillet 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
Where is My Mind ?!
MTV diffuse en continu les clips des guitar heroes de ton adolescence, tu ne jures que par le grunge de Kurt Cobain, les mélodies pop de Weezer, les excentricités de Gwen Stefani ou de Bjork. De 23h à 6h du matin viens danser sur les meilleurs sons rock des années 90s !
Live tribute à 1h de Banga
DJ set rock 90s de Vynil Coyote et Sheitan
Si tu aimes: Nirvana / Pixies / Placebo / Red Hot Chili Peppers / The Cranberries / No Doubt / Blur / Oasis / Beatis Boys / Garbage / Texas / Lenny Kravitz / The Breeders / Pulp / Sonic Youth / Green Day / The Offsprings / Garbage / Rem / The Verve / Rage Against The Machine / Radiohead / The Cardigans..
Pour t’ambiancer dès maintenant, on t’a préparé une petite playlist : https://spoti.fi/37MGiRH
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Entrée à 10 euros de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 31 juillet 2026
de 19h00 à 23h01
payant
15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T02:01:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T19:00:00+02:00_2026-07-31T23:01:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/7wXMTCjkv https://fb.me/e/7wXMTCjkv
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