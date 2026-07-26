Sabre Coréen à la Chapelle Saint Lazare Chapelle Saint Lazare Paris

Informations pratiques

Le Vendredi 31 Juillet à partir de 18h30 venez découvrir gratuitement des démonstrations et venez essayer le Sabre Traditionnel coréen.

Le Haidong Gumdo est un art martial coréen très complet. Ouvert à tous, sa pratique est orientée vers l’apprentissage des techniques traditionnelles du sabre. Celle-ci pose également ses fondements sur : travail de méditation, respiration, combat, enchaînement codifié, coupe sur divers supports, forme chorégraphiée, techniques à mains nues…

Il permet de progresser davantage dans la compréhension de soi-même et des autres.

Le Haidong Gumdo vise au bien-être physique et spirituel de chacun des pratiquants.

Ancré dans l’histoire et les traditions coréennes, cet Art martial millénaire permet de découvrir plus de facettes encore méconnues de la culture coréenne.

À la jonction entre l’art du combat, de la danse, et de la culture coréenne, Paris Haidong Gumdo vous propose de découvrir le sabre coréen à travers des démonstrations et initiations amicales et inclusives. Démonstration et initiations gratuites le 31 juillet à partir de 18h30.

Le vendredi 31 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-31T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-31T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T18:30:00+02:00_2026-07-31T20:30:00+02:00

Chapelle Saint Lazare Rue léon Schwartzenberg 75010 Paris

https://www.instagram.com/paris8_haidong_gumdo/



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