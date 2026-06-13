Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris
Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris vendredi 31 juillet 2026.
Deux voix, un monde d’histoires, de rythmes et de mélodies.
Leur musique est un pont entre les traditions et la modernité, entre Cuba et le monde, entre la voix intime et l’élan collectif. Chaque morceau est une invitation au voyage, une célébration des racines, une conversation entre deux âmes complices.
Carlos Miguel Hernandez / voix
Joël Hierrezuelo / voix, guitare
Joël Hierrezuelo et Carlos Miguel Hernandez célèbrent la richesse de leur héritage musical commun : guajiras cubaines, harmonies jazz, échos de la trova, chants afro-descendants.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant
De 10 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T19:30:00+02:00_2026-07-31T21:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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