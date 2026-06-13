Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris

Jo & Charly / Encuentro Cubano-Jazz JASS CLUB PARIS Paris vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : <p>De 10 à 15 euros.</p>

Deux voix, un monde d’histoires, de rythmes et de mélodies.

Leur musique est un pont entre les traditions et la modernité, entre Cuba et le monde, entre la voix intime et l’élan collectif. Chaque morceau est une invitation au voyage, une célébration des racines, une conversation entre deux âmes complices.

Carlos Miguel Hernandez / voix

Joël Hierrezuelo / voix, guitare

Joël Hierrezuelo et Carlos Miguel Hernandez célèbrent la richesse de leur héritage musical commun : guajiras cubaines, harmonies jazz, échos de la trova, chants afro-descendants.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant

De 10 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-01T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T19:30:00+02:00_2026-07-31T21:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)