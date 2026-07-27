Visite guidée des collections Musée Zadkine PARIS
vendredi 31 juillet 2026 · Musée Zadkine · PARIS
Informations pratiques
À 16h00 le 31 juillet, le 8 août, le 16 août, le 21 août, le 5 septembre et le 3 octobre et à 11h00 le 25 septembre.
Durée : 1h30
Public : Adultes, jeunes adultes dès 15 ans.
Réservation sur la billetterie en ligne Paris musées : Choix d’une date [Musée Zadkine | 31.07.2026 – 16:00 | Visite guidée des collections permanentes] – Paris Musées
Les participants doivent se présenter à la caisse du musée avec leur billet 15 minutes avant le début de l’activité.
Notre guide conférencière vous emmène à la découverte de l’Œuvre de Zadkine et des histoires cachées derrière ses œuvres inspirées par la nature, la musique … et les grands courants artistiques du vingtième siècle.
Le vendredi 25 septembre 2026
de 11h00 à 13h30
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 05 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le vendredi 21 août 2026
de 16h00 à 17h30
Le dimanche 16 août 2026
de 16h00 à 17h30
Le samedi 08 août 2026
de 16h00 à 17h30
Le vendredi 31 juillet 2026
de 16h00 à 17h30
payant
Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 5€
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T16:00:00+02:00_2026-07-31T17:30:00+02:00;2026-08-08T16:00:00+02:00_2026-08-08T17:30:00+02:00;2026-08-16T16:00:00+02:00_2026-08-16T17:30:00+02:00;2026-08-21T16:00:00+02:00_2026-08-21T17:30:00+02:00;2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T13:30:00+02:00;2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T17:30:00+02:00
Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 PARIS
https://www.zadkine.paris.fr/ +33171281519 zadkine.reservations@zadkine.fr
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