Plein air zouk et konpa Auber Garden Aubervilliers
mercredi 5 août 2026 · Auber Garden · Aubervilliers
Informations pratiques
PLEIN AIR ZOUK RÉTRO & KONPA
Le mercredi 5 août, profitez d’une soirée exceptionnelle dans un cadre agréable et ombragé à quelques minutes de Paris. Nous vous donnons rendez-vous à Auber Garden, à Aubervilliers, pour une expérience conviviale autour du zouk rétro et du konpa, deux styles musicaux qui continuent de rassembler toutes les générations.
À partir de 5 € seulement (tarif de lancement en quantité limitée), venez partager un moment de détente, de danse et de rencontres. Que vous soyez passionné de zouk, amateur de konpa ou simplement à la recherche d’une sortie originale en semaine, cette soirée est l’occasion idéale de vous évader dans une ambiance chaleureuse et festive.
Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par les plus grands classiques de l’époque Kassav’ et par les incontournables du zouk rétro et du konpa. L’événement est conçu pour permettre à chacun de profiter pleinement de la musique, d’échanger avec de nouvelles personnes et de passer un moment agréable dans un environnement accueillant.
La danse est une activité accessible à tous, qui permet de se divertir tout en restant actif. À Auber Garden, vous profitez d’un espace couvert tout en étant en extérieur, ce qui offre un confort appréciable, même en période estivale. Ce concept permet de bénéficier de l’ambiance du plein air tout en étant protégé.
Le lieu est facilement accessible grâce à la ligne 12 du métro, station Front Populaire, puis quelques minutes à pied. Les personnes venant en voiture pourront également se garer facilement à proximité.
Réservez votre place dès maintenant et venez vivre une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse, de la convivialité et des rencontres. Que vous veniez seul, entre amis ou en famille, rejoignez-nous pour célébrer les plus belles sonorités du zouk rétro et du konpa dans un cadre original aux portes de Paris.
**PLEIN AIR ZOUK RÉTRO & KONPA** – Mercredi 5 août à **Auber Garden (Aubervilliers), dans un espace ombragé à deux pas de Paris. Entrée dès 5€ (places limitées). Venez danser sur les classiques de Kassav’, faire des rencontres et profiter d’une ambiance convivialeAccès métro ligne 12 (Front Populaire) et parking facile.
Le mercredi 05 août 2026
de 18h00 à 00h00
payant
5€ (50 premiers billets) puis 10€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-05T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-05T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-05T18:00:00+02:00_2026-08-05T00:00:00+02:00
Auber Garden 210 av des magasubs généraux 93300 Aubervilliers
https://www.billetweb.fr/cours-et-soiree-konpa-tous-les-mardis
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