Visite du square des Batignolles au Parc Martin Luther King square des Batignolles sortie métro 14 paris

19 août 10H00 Du square des Batignolles au

Parc Martin Luther King

Le square

des Batignolles, réalisé par Adolphe Alphand, est un héritage du XIXe siècle.

Légèrement vallonné et marqué par des lignes sinueuses, il accueille des arbres

remarquables. Ce sont des hôtes de qualité pour les oiseaux et les insectes qui

y trouvent gîte et nourriture. Des massifs de plantes saisonnières agrémentent

les pelouses. La visite se poursuit au parc Clichy Batignolles

Martin-Luther-King. Ce parc du XXIe siècle est le centre névralgique de ce

quartier moderne. Jacqueline Osty, paysagiste renommée, a structuré ce parc

autour de 3 thèmes : les saisons, le sport et l’eau. Verger, jardins partagés,

pelouses, espaces boisés, bassins végétalisés offrent une diversité de milieu

où la nature sauvage peut se déployer.

Conjuguer jardin hérité du Second Empire et parc urbain du XXIème siècle.

Le mercredi 19 août 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00

square des Batignolles sortie métro 14 2 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 paris

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