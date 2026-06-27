Visite du square des Batignolles au Parc Martin Luther King square des Batignolles sortie métro 14 paris
Visite du square des Batignolles au Parc Martin Luther King square des Batignolles sortie métro 14 paris mercredi 19 août 2026.
19 août 10H00 Du square des Batignolles au
Parc Martin Luther King
Le square
des Batignolles, réalisé par Adolphe Alphand, est un héritage du XIXe siècle.
Légèrement vallonné et marqué par des lignes sinueuses, il accueille des arbres
remarquables. Ce sont des hôtes de qualité pour les oiseaux et les insectes qui
y trouvent gîte et nourriture. Des massifs de plantes saisonnières agrémentent
les pelouses. La visite se poursuit au parc Clichy Batignolles
Martin-Luther-King. Ce parc du XXIe siècle est le centre névralgique de ce
quartier moderne. Jacqueline Osty, paysagiste renommée, a structuré ce parc
autour de 3 thèmes : les saisons, le sport et l’eau. Verger, jardins partagés,
pelouses, espaces boisés, bassins végétalisés offrent une diversité de milieu
où la nature sauvage peut se déployer.
Conjuguer jardin hérité du Second Empire et parc urbain du XXIème siècle.
Le mercredi 19 août 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:30:00+02:00
square des Batignolles sortie métro 14 2 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 paris
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