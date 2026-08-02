Pique-niques culturels Square Emmanuel Fleury PARIS

Informations pratiques

Venez vivre un moment convivial en plein air ! Rejoignez-nous pour des pique-niques culturels où petits et grands se retrouvent pour partager leurs savoir-faire, leurs histoires, leurs traditions et leur bonne humeur.

Au programme :

Ateliers créatifs et participatifs

Pique-nique partagé

Musique et chants

Artisanat et traditions

Jeux d’autrefois

Histoires et mémoire du quartier

Du 19 au 22 août 2026, le Théâtre Idéogram invite petits et grands au square Emmanuel Fleury, dans le 20e arrondissement de Paris, pour quatre matinées gratuites mêlant ateliers créatifs, musique, artisanat, jeux d’autrefois et récits du quartier.

Du mercredi 19 août 2026 au samedi 22 août 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 11h15

gratuit

Réservations recommandées : theatre.ideogram@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-22T14:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T11:15:00+02:00

Square Emmanuel Fleury 40 rue Le Vau 75020 PARIS

theatre.ideogram@gmail.com



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