UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Pique-niques culturels Square Emmanuel Fleury PARIS

mercredi 19 août 2026 · Square Emmanuel Fleury · PARIS

Pique-niques culturels Square Emmanuel Fleury PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Square Emmanuel Fleury
Adresse
40 rue Le Vau
Ville
75020 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Réservations recommandées :  theatre.ideogram@gmail.com</p><p></p>

Venez vivre un moment convivial en plein air ! Rejoignez-nous pour des pique-niques culturels où petits et grands se retrouvent pour partager leurs savoir-faire, leurs histoires, leurs traditions et leur bonne humeur.

Au programme :

Ateliers créatifs et participatifs
Pique-nique partagé
Musique et chants
Artisanat et traditions
Jeux d’autrefois
Histoires et mémoire du quartier

Du 19 au 22 août 2026, le Théâtre Idéogram invite petits et grands au square Emmanuel Fleury, dans le 20e arrondissement de Paris, pour quatre matinées gratuites mêlant ateliers créatifs, musique, artisanat, jeux d’autrefois et récits du quartier.
Du mercredi 19 août 2026 au samedi 22 août 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 11h15
gratuit

Réservations recommandées :  theatre.ideogram@gmail.com

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-19T10:00:00+02:00_2026-08-19T11:15:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T11:15:00+02:00;2026-08-21T10:00:00+02:00_2026-08-21T11:15:00+02:00;2026-08-22T10:00:00+02:00_2026-08-22T11:15:00+02:00

Square Emmanuel Fleury 40 rue Le Vau  75020 PARIS
theatre.ideogram@gmail.com


Afficher la carte du lieu Square Emmanuel Fleury et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)