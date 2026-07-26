Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris

Informations pratiques

Tommaso Odifredi

Le pianiste italien Tommaso Odifredi s’est produit dans toute l’Europe au sein de salles prestigieuses telles que le Palau de la Música Catalana à Barcelone, l’Amphithéâtre de la Philharmonie de Paris, la Sala Eutherpe de León, la Gläserner Saal du Musikverein de Vienne, l’Auditorio Martín Códax de Vigo ou encore le Teatro San Giovanni de Brescia. Il a récemment fait ses débuts pour La Società dei Concerti di Trieste à l’Auditorium de la télévision italienne (RAI FVG), ainsi qu’au Reform Club de Londres lors d’un récital de piano solo et à deux pianos aux côtés de Leslie Howard.

Il commence l’étude du piano avec Marco Podestà et obtient son diplôme au Conservatoire « G. Puccini » de La Spezia avec les félicitations du jury. Il se perfectionne ensuite à l’Académie pianistique internationale « Incontri col Maestro » d’Imola auprès de Stefano Fiuzzi et Jin Ju. Il étudie également à Brescia, à la Talent Music Master Courses avec Andrea Bonatta, et suit actuellement un Master de second cycle au Conservatoire « G. Tartini » de Trieste. En 2021 et 2022, il est sélectionné pour participer à la prestigieuse Académie pianistique d’Appiano, héritière des célèbres masterclasses de piano d’Arturo Benedetti Michelangeli. Il s’enrichit par ailleurs des conseils de grands maîtres tels que Dmitri Alexeev, Andrzej Jasiński, Paul Badura-Skoda, Pietro De Maria, Pavel Gililov, Arie Vardi et Yoheved Kaplinsky.

Lauréat de nombreux concours nationaux et internationaux, il a remporté le deuxième prix au Xème Concours international Alice Bel Colle (présidé par Marcello Abbado), le deuxième prix au Concours européen de musique Città di Moncalieri et le premier prix au Concours international de musique Società Jupiter de Nervi.

Depuis 2023, il est cofondateur et directeur artistique de « Lunis Symphonia », un festival de musique de chambre unique en Ligurie qui allie des lieux raffinés à une programmation de haut vol.

Enfin, il a récemment publié son premier album chez 2R Studio, dédié à des œuvres de Schubert, Chopin, Schumann et Albéniz.

www.odifreditommaso.com

De la fantaisie poétique de Schumann à la méditation de Brahms, jusqu’à la puissance visionnaire de Moussorgski.

Le dimanche 02 août 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T19:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T16:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-2-aout-2026-entre-r%C3%AAve-et-image +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/1877561679885775/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true https://www.facebook.com/events/1877561679885775/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true



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