Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 2 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

À travers des arrangements intimistes, ce programme met en lumière la richesse des mélodies traditionnelles tout en ouvrant un espace à de nouvelles histoires et à de nouvelles sonorités. Un voyage musical où le passé et le présent se répondent, invitant le public à partager un moment d’écoute, de poésie et d’émotion.

Katia Schiavone – guitare

Patrick Villanueva – piano

La guitariste Katia Schiavone invite un des pianistes les plus influents sur la scène parisienne, Patrick Villanueva.

Le dimanche 02 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-02T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-02T18:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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