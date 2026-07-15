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AGENDA · PARIS 05

Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 2 août 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
<p></p>

À travers des arrangements intimistes, ce programme met en lumière la richesse des mélodies traditionnelles tout en ouvrant un espace à de nouvelles histoires et à de nouvelles sonorités. Un voyage musical où le passé et le présent se répondent, invitant le public à partager un moment d’écoute, de poésie et d’émotion.

Katia Schiavone – guitare

Patrick Villanueva – piano

La guitariste Katia Schiavone invite un des pianistes les plus influents sur la scène parisienne, Patrick Villanueva.
Le dimanche 02 août 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-02T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-02T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-02T18:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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