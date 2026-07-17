14H REAL, Maison de la culture du Japon à Paris, Paris

mercredi 19 août 2026 · Maison de la culture du Japon à Paris · Paris

Informations pratiques

14H REAL Mercredi 19 août, 14h00 Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

FJORD, De Cristian Mungiu

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac, Paris 15e Arrondissement Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

Présentation