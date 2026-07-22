Les oiseaux au lac Daumesnil Maison Paris Nature Paris

Informations pratiques

Rendez-vous devant l’entrée du Zoo de Paris, avenue Daumesnil Paris 12.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]



Sédentaires, migrateurs ou de passage, venez découvrir les oiseaux qui sauront profiter des ressources qu’offre le lac Daumesnil et des arbres qui composent ses abords. Apporter vos jumelles.

Le mardi 11 août 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T12:30:00+02:00

fin : 2026-08-11T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T09:30:00+02:00_2026-08-11T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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