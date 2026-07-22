Les oiseaux au lac Daumesnil Maison Paris Nature Paris
mardi 11 août 2026 · Maison Paris Nature · Paris
Informations pratiques
Rendez-vous devant l’entrée du Zoo de Paris, avenue Daumesnil Paris 12.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Sédentaires, migrateurs ou de passage, venez découvrir les oiseaux qui sauront profiter des ressources qu’offre le lac Daumesnil et des arbres qui composent ses abords. Apporter vos jumelles.
Le mardi 11 août 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-11T12:30:00+02:00
fin : 2026-08-11T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-11T09:30:00+02:00_2026-08-11T11:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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