UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris

Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris

Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris mardi 11 août 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noël

Adresse : 3 avenue Maurice d'Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Venez découvrir les bulles de savon de la compagnie Le Fil de Soie

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s

Centre Sportif Jules Noel

Atelier Jojo et ses Bulles au Centre Sportif Jules Noël.
Le mardi 11 août 2026
de 18h00 à 19h00
Le mardi 11 août 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-11T18:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne  75014 Paris


Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)