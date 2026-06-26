Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris
Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris mardi 11 août 2026.
Venez découvrir les bulles de savon de la compagnie Le Fil de Soie
Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s
Centre Sportif Jules Noel
Atelier Jojo et ses Bulles au Centre Sportif Jules Noël.
Le mardi 11 août 2026
de 18h00 à 19h00
Le mardi 11 août 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-11T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-11T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-11T18:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
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