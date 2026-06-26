Jojo et ses Bulles Centre Sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël Paris mardi 11 août 2026.

Venez découvrir les bulles de savon de la compagnie Le Fil de Soie

Atelier gratuit et ouvert à tou.te.s

Centre Sportif Jules Noel

Atelier Jojo et ses Bulles au Centre Sportif Jules Noël.

Le mardi 11 août 2026

de 18h00 à 19h00

Le mardi 11 août 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-11T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-11T17:00:00+02:00_2026-08-11T18:00:00+02:00;2026-08-11T18:00:00+02:00_2026-08-11T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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