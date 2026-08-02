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Initiation à l’art du conte Age d’Or de France Paris

jeudi 6 août 2026 · Age d'Or de France · Paris

Initiation à l’art du conte Age d’Or de France Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Age d'Or de France
Adresse
62 rue Amelot
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Budget 400€ pour 4 jours. Tarif à 320€ pour étudiants ou chômeurs.</p>

Un programme simple mais exigeant, basé sur des contes que Pascal Quéré vous proposera (à l’oral et par écrit), ainsi que sur un conte que vous apporterez avec vous :

– Faire connaissance avec le conteur/la conteuse qui existe en vous.
– Découvrir les différents genres de récits qui composent le répertoire accessible au conteur d’aujourd’hui.
– Plonger dans l’oralité en utilisant le texte comme dépositaire des éléments du récit.
– Apprendre un conte en se fiant aux repères éparpillés ici et là.
– Faire confiance à sa propre parole pour dire le conte avec justesse et émotion.

Pénétrer dans le domaine ancien et contemporain du conte, afin d’en découvrir les merveilles et quelques uns de ses secrets. Stage de 4 jours pour s’initier à l’art du conte et prendre plaisir à raconter à tous types de publics. Ouvert aux débutants comme à ceux qui veulent se perfectionner.
Du jeudi 06 août 2026 au dimanche 09 août 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 17h00
payant

Budget 400€ pour 4 jours. Tarif à 320€ pour étudiants ou chômeurs.

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T17:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T17:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T17:00:00+02:00

Age d’Or de France 62 rue Amelot  75011 Au fond du couloirParis
https://agedordefrance.fr/event/initiation-a-lart-du-conte-par-pascal-quere/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com


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