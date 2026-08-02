Initiation à l’art du conte Age d’Or de France Paris

Informations pratiques

Un programme simple mais exigeant, basé sur des contes que Pascal Quéré vous proposera (à l’oral et par écrit), ainsi que sur un conte que vous apporterez avec vous :

– Faire connaissance avec le conteur/la conteuse qui existe en vous.

– Découvrir les différents genres de récits qui composent le répertoire accessible au conteur d’aujourd’hui.

– Plonger dans l’oralité en utilisant le texte comme dépositaire des éléments du récit.

– Apprendre un conte en se fiant aux repères éparpillés ici et là.

– Faire confiance à sa propre parole pour dire le conte avec justesse et émotion.

Pénétrer dans le domaine ancien et contemporain du conte, afin d’en découvrir les merveilles et quelques uns de ses secrets. Stage de 4 jours pour s’initier à l’art du conte et prendre plaisir à raconter à tous types de publics. Ouvert aux débutants comme à ceux qui veulent se perfectionner.

Du jeudi 06 août 2026 au dimanche 09 août 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

payant

Budget 400€ pour 4 jours. Tarif à 320€ pour étudiants ou chômeurs.

Public enfants et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-09T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T17:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T17:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T17:00:00+02:00

Age d’Or de France 62 rue Amelot 75011 Au fond du couloirParis

https://agedordefrance.fr/event/initiation-a-lart-du-conte-par-pascal-quere/ +33153246740 agedor@agedordefrance.com



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